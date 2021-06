Babišova menšinová vláda odolala pokusu o vyslovení nedůvěry

Kabinet Andreje Babiše přečkal třetí hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Návrh části opozice neuspěl, protože poslanci KSČM opustili jednací sál. Jednání Sněmovny trvalo zhruba 13 hodin. Pro návrh bylo 89 poslanců, proti 82.

Andrej Babiš. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) podrželi komunisté, kteří jej do poloviny dubna tolerovali a dnes při hlasování opustili jednací sál. Ke svržení vlády se tak v dolní komoře nenašlo potřebných nejméně 101 hlasů.

Babišův kabinet čelil návrhu na vyslovení nedůvěry potřetí. Podnět podali poslanci koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN. Jejich lídři mimo jiné tvrdí, že kabinet nezvládl boj s epidemií nového koronaviru a nebyl schopen zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem. Poukazují i na údajný Babišův střet zájmů a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Šéf ODS Petr Fiala za iniciátory schůze řekl, že důvodů pro vyslovení nedůvěry je mnoho a každý den přibývají další.

Ministerský předseda označil svou vládu za úspěšnou. Odmítl podezření ze střetu zájmů, za snahou vyslovit nedůvěru kabinetu vidí úsilí, aby odešel z politiky. Epidemii koronaviru se podle Babiše podařilo zvládnout navzdory opozici, která opatření vlády podle něho zpochybňovala a sabotovala. Sociální demokraté označovali dnešní jednání za ztrátu času.

Komunisté svůj postup zdůvodnili tím, že se chtěli co nejvíce odlišit od iniciátorů schůze. Zároveň, jak uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip, ale chtěli ukázat, že vláda jejich důvěru nemá.

Ve večerních hodinách se debata před hlasováním stočila k osobním výpadům. Poslanci na návrh předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury zkrátili dobu pro vystoupení na dvakrát 15 minut. Stanjura to zdůvodnil tím, že většina poslanců, která chtěla vystoupit, již promluvila. Návrh vznesl v okamžiku, kdy byl do rozpravy přihlášený nezařazený poslanec Lubomír Volný.

Volný ve svém projevu mimo jiné kritizoval Piráty i jejich předsedu Ivana Bartoše, kterého obvinil například z toho, že je zbabělec. Piráty obvinil, že chtějí vraždit lidi při první příležitosti. Za zbabělce označil i poslance, kteří hlasovali pro zkrácení lhůty k vystoupení. Předtím prohlásil, že Piráti chtějí z Česka udělat gulag a připravit obyvatele o majetek. Jejich jednání přirovnal ke komunistům pod vedením Klementa Gottwalda, když slibovali, že nebudou znárodňovat živnosti. Volný tak reagoval na vystoupení předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, jenž označil za strašení lidí informace o desetitisícových daních z bytů nebo odebírání řidičských průkazů seniorům.

Předseda lidovců Marian Jurečka poté navrhoval, aby se Volného vystoupením zabýval sněmovní mandátový a imunitní výbor. „Jestli je někdo buran, tak ať se jako buran chová, ale mimo tento jednací sál Poslanecké sněmovny,“ dodal. Poslankyně Starostů Věra Kovářová Volnému vzkázala, že si plete Sněmovnu s hospodou. „Jste pro mě prostě lidský hnůj,“ prohlásila.

Volný poté řekl, že ve Sněmovně se vždy pilo a pije, a Kovářové vzkázal „a vás jsem taky viděl ovlivněnou, poměrně solidně“. Dostalo se mu za to napomenutí od místopředsedy Sněmovny Petra Fialy (ODS), který jednání řídil.

Kovářové se zastal předseda STAN Vít Rakušan. Debatu, kterou Volný zahájil, označil za panoptikální. „Neberte si do úst kolegyni, ženu z našeho poslaneckého klubu,“ řekl. Volný se podle Rakušana chová jako zbabělec a měl by se stydět. Volný reagoval, že Rakušan Kovářovou ponížil, když míní, že se neumí bránit sama. „Když žena vstoupí do ringu, je to bojovnice,“ uvedl. „To, co se zde odehrálo, není diskuse, to je pouze vzájemné napadání,“ dodal předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Servítky si v závěrečném projevu nebral ani Stanjura. Podle něj by si poslanci měli rozmyslet, zda by chtěli pracovat ve firmě, kterou řídí baron Prášil, obchodním ředitelem je Ferda Mravenec – práce všeho druhu a bezpečnostním ředitelem Pat a Mat. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila obhajobu vlády z úst vládních činitelů za „neuvěřitelnou demagogii a neuvěřitelné množství lží“. (ČTK)