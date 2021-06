Americké letecká společnost United nakoupí 15 nadzvukových dopravních letadel společnosti Boom Supersonic. Do provozu by se stroje měly dostat v roce 2029, výrobce přitom slibuje, že letadlo bude šetrné k životnímu prostředí. (TechCrunch)

Introducing the United supersonic fleet.@United will purchase up to 50 Overture airliners and fly the fleet on 100% sustainable aviation fuels. https://t.co/zVG2aMCVKx #BoomSupersonic pic.twitter.com/kg9eoFT2Ww

