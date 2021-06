Ve Francii začal ostře sledovaný proces se 13 lidmi, kteří na internetu vyhrožovali autorce protiislámských příspěvků. Mladá dívka, která vystupuje pod jménem Mila, loni zveřejnila několik videí, v nichž útočila na islám.

Kvůli výhrůžkám smrtí pak dostala policejní ochranu, a zastal se jí dokonce i prezident Emmanuel Macron, který veřejně prohlásil, že každý má právo se rouhat, kritizovat i karikovat jakékoli náboženství.

Dívka loni v lednu, kdy jí bylo 16 let, zveřejnila na instagramu hojně sdílený příspěvek, kde mimo jiné napsala, že „Korán je plný nenávisti“, a nevybíravě na islám útočila i ve videu na síti TikTok loni v listopadu, kdy reagovala na vraždu učitele Samuela Patyho. Tomu uřízl hlavu mladý Čečenec, aby se pomstil za to, že pedagog s žáky hovořil o svobodě slova a ukazoval jim přitom karikatury muslimského proroka Mohameda.

Dívce z města Villefontaine nedaleko Lyonu pak začaly chodit výhrůžky znásilněním a smrtí a policejní ochranu získala nejen ona, ale i celá její rodina.

Vyšetřovatelé vypátrali 13 autorů výhrůžek. Obžalovaným ve věku od 18 do 35 let nyní hrozí až dva roky za mřížemi a pokuta do výše 30 000 eur (asi 760 000 korun), pokud budou shledání vinnými z obtěžování na internetu. Někteří ale kromě toho čelí obžalobě z vyhrožování, kde je trestní sazba až tři roky vězení a pokuta do výše 45 000 eur (1,1 milionu korun)

Právník dívky Richard Malka řekl, že jeho klientka dostala celkem více než 100.000 nenávistných vzkazů a výhrůžek, jejichž autoři jí slibovali, že ji podřežou, useknou jí hlavu nebo ji rozčtvrtí. „Nemůžu věřit tomu, že těchto 13 lidí, kteří prošli naším vzdělávacím systémem, neví, že kritika náboženství je legální a nemá nic společného s rasismem,“ uvedl Malka.

Právní zástupci obžalovaných tvrdí, že skupina 13 lidí, které prokuratura postavila před soud, je terčem exemplárního stíhání, protože v on-line diskusích nezakryli svou identitu – na rozdíl od tisíců dalších anonymních přispěvatelů.