Německo by mělo zítra podle informací Deníku N v důsledku klesající incidence vyřadit Česko ze seznamu rizikových zemí. Změna by měla začít platit od neděle, pro cesty do Německa pak odpadne povinnost testování.

Podobný krok učiní Německo i v případě Rakouska, s výjimkou spolkových zemí Tyrolsko a Vorarlbersko.