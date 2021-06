Ministr kultury Lubomír Zaorálek připodobnil dnešní jednání Sněmovny o nedůvěře vládě k bitvě u Lipan. Nerozumí tomu, proč Sněmovna o nedůvěře jedná. Podle něj by dávalo smysl jen v případě závažné nové skutečnosti o členech kabinetu.

„Byli jsme svědky chladnokrevného ústupu profesionálů ke Kolínu nebo já nevím,“ řekl Zaorálek na plénu. Zdůvodnil to tím, že někteří ustoupili, proto se „nebudou sekat hlavy“.

„Ústava předpokládá, že když se vysloví nedůvěra, tak se vláda vymění … proč se vyvolává nedůvěra čtyři měsíce před volbami. To má smysl jen tehdy, kdyby se zjistilo, že ministr nebo premiér spolupracuje s mafií,“ řekl Zaorálek s tím, že pak by hlasování o nedůvěře dávalo smysl.

Vadí mu ale argumenty opoziční politiků, že „tato vláda již nic nového nepřinese“. Zeptal se opozice, co by dělala, pokud by skutečně shodila vládu.

Přiznal, že shození vlády Mirka Topolánka byla chyba a straně pak právem klesly preference, protože umožnila prezidentovi sestavit úřednickou vládu. Přiznal, že něco podobného se nevyplácí. Vyzval opozici, aby svůj krok vysvětlila a připomněl ji, že tento krok se jí nevyplatí, buď nedůvěra bude vyslovena, nebo nebude.