Předseda KSČM Vojtěch Filip vyčetl vládě kauzu Vrbětice, nedodání vakcín Sputnik i vyčlenění Ruska z dostavby Dukovan. Filip upřesnil, že vláda sice nemá důvěru, ale nechtěli se připojit k pravicovým stranám, a proto jeho poslanci opustili sál.

Filip vysvětlil, proč na počátku vládu tiše tolerovali a připomněl i podmínky, které komunisté měli. Zdůraznil, že například valorizace důchodů nebo zvyšování minimální mzdy se podařilo, ale v oblasti bytové politiky či zdravotní politiky jim kabinet nevyšel vstříc.

Vyčetl kabinetu, že nemyslí na občany, když dává peníze na předražené vojenské zakázky místo toho, aby vytvořila státní banku nebo státní pojišťovnu. Další výtkou bylo nedodání ruské vakcíny Sputnik.

„Co s občany dělá vláda ANO a ČSSD, je možná kabaret, ale nevymyslel by to ani nejdivočejší scénárista bondovek. Vyšetřovatelé Vrbětic po skandálním odhalení vyšetřovatelé nepřinesli nic nového a jen to poškodilo vztahy s Rusko federací,“ řekl Filip. Kauza podle něj ukázala, že Česko nemá spojence v Evropě. Vadí mu, že na pachatele dosud nebyl vydán mezinárodní zatykač a občané neměli možnost seznámit se s důkazy.

Dosud navzdory podezřením nebyl ani na ty, kteří měli čin způsobit, vydán zatykač.

Vláda by také měla občanům říct, o kolik se podraží elektrická energie, pokud se z dostavby Dukovan vyčlením Rusko.

Dodal, že ačkoli vláda nemá důvěru, děsí ho kroky pravicových vlád, především jejich privatizace a další zadlužování státu, proto podle něj komunisté nemohou hlasovat s pravicovými stranami jako je ODS, TOP 09, KDU-ČSL nebo STAN.

„Tomuto zbytečnému divadlu se nebudeme účastnit a odcházíme pracovat pro občany,“ uzavřel Filip.