Každý, kdo aktivně nehlasuje pro nedůvěru vládě, podle Petra Fialy (ODS) kabinet vlastně podporuje. Předseda ODS to oznámil s odkazem na komunisty, kteří se k dnešnímu hlasování o vyslovení nedůvěry vládě zatím nevyjádřili.

Kabinet nemá dál vládnout kvůli porušování principů demokracie, premiérovu střetu zájmů i tomu, že selhal při opatřeních proti koronaviru. Před zahájením schůze Sněmovny to řekli lídři volební koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Komunisté, kteří vládu tolerovali do dubna, se o postoji rozhodnou až dnes. Ráno zrušili tiskovou konferenci, na níž měli oznámit postoj svého poslaneckého klubu. Podle informací ČTK se kloní k odchodu z jednacího sálu v době hlasování, což by znamenalo, že menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) pokus o vyslovení nedůvěry ustojí. Výkonný výbor KSČM bude jednat do zahájení schůze, uvedla mluvčí Helena Grofová.

Podle předsedy ODS Fialy budou během schůze vystupovat jednotlivý poslanci s příspěvky podle svých specializací. Jak dlouho bude jednání trvat, neví.

Pokud by vláda důvěru ztratila, očekává koalice jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident ale avizoval, že by nechal do říjnových voleb dovládnout kabinet bez důvěry.

Hlasování vyvolala koalice Spolu s koalicí Pirátů se Starosty. „Je smutné, že hlasování musela vyvolat opozice, v dobré demokracii by požádal sám premiér Andrej Babiš,“ řekl Fiala s tím, že už v dubnu vypověděli komunisté kabinetu dohodu o toleranci. „To, že vláda vychází z parlamentní většiny, není destabilizace, to je, když to někdo neudělá,“ podotkl Fiala na adresu premiéra. Babiš opakovaně pokus o vyslovení nedůvěry označil za neodpovědnou destabilizaci.

Mezi důvody, proč by kabinet nadále neměl mít důvěru, zástupci opozice zmiňovali střet zájmů premiéra, nezvládnutou koronavirovou pandemii nebo nezajištění jasné podpory spojenců kvůli kauze Vrbětice.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra, jež má v dolní komoře tři zástupce. Ve Sněmovně jsou i tři další nezařazení poslanci. (ČTK)