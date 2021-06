V každé demokratické zemi by po takovém personálním veletoči vláda padla, říká Fiala z ODS

Podle předsedy ODS Petra Fialy existuje řada důvodů, proč vládě vyslovit nedůvěru. Fiala zmínil personální nestabilitu vlády, pohrdání právem, střet zájmů premiéra nebo diskriminaci některých podnikatelských skupin. „Čím dříve toto skončí, tím lépe,“ řekl Fiala.

Hlasování o nedůvěře vládě. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Fiala ve svém projevu zmínil, že vláda během pandemie vyměnila čtyři ministry zdravotnictví. „V každé demokratické zemi by po takovém personálním veletoči vláda padla,“ řekl Fiala.

Kabinet, jak připomněl předseda ODS, vydával během pandemie řadu opatření v rozporu s českými zákony. „Soudy opakovaně shazují ze stolu předpisy a opatření, které vláda v souvislosti s pandemií vydává. Není to náhoda, je to princip, je to opakované pohrdání právem,“ řekl Fiala.

Vláda tak podle něj vytvořila chaos, ve kterém se lidé nevyznají. Občané podle něj neví, co platí a co neplatí.

Fiala během svého projevu představil celkem osm důvodů, proč by měla vláda padnout. Kabinet podle něj diskriminoval malé podnikatele, živnostníky a sektor služeb, jako velký problém ale Fiala představil i střet zájmů premiéra Babiše.

„Střet zájmů premiéra a jeho spolupracovníků je čtvrtý důvod, proč by měla tato vláda skončit. Poukazujeme na to řadu let a každou chvíli k tomu přibývá další a další argument. Můžeme si něco takového dovolit,“ zeptal se Fiala.

Mezi další důvody, proč koalice Spolu iniciuje vyslovení nedůvěry, je reakce vlády na kauzu Vrbětice, neschopnost nestranně vyšetřovat otravu řeky Bečvy, zadlužování země a také hazard s budoucností dětí. Tím Fiala mínil dlouho zavřené školy v zemi. (ČTK)