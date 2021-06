Letošním držitelem prestižní Mezinárodní Bookerovy ceny se stal francouzský spisovatel David Diop. Porota ocenila jeho román At Night All Blood is Black (francouzsky Frère d‘âme)

Román je inspirovaný službou jeho senegalského pradědečka v první světové válce na straně koloniální Francie. Diop je prvním Francouzem, který získal toto ocenění, píše server BBC News.

Cena je spojená s finanční odměnou 50 000 liber (asi 1,5 milionu korun). Tu si Diop rovným dílem rozdělí s překladatelku svého románu, americkou autorkou a básnířkou Annou Moschovakisovou.

Předsedkyně poroty, britská spisovatelka Lucy Hughesová-Hallettová ocenila příběh války, lásky a šílenství a jeho děsivou sílu. „Musíte si tuto knihu přečíst a ona vás změní,“ uvedla a dodala, že kniha „otřásla emocemi“ porotců, píše DPA.

David Diop se narodil ve Francii, vyrůstal v Senegalu a vyučuje literaturu 18. století na univerzitě v Pau v jižní Francii. Diopův román, který vyšel ve francouzštině v roce 2018, rezonuje s aktuální diskusí veřejnosti o rasismu a kolonialismu, píše agentura AP. Podle Hughesové-Hallettové ale kniha nevyhrála proto, že pojednává o „rasové politice“, ale proto, že k porotcům „nejsilněji promluvila“.

Mezi šesti finalisty letošní Mezinárodní Bookerovy ceny za nejlepší knihu přeloženou do angličtiny byly knihy autorů z Francie, Ruska, Dánska, Chile a Argentiny.

Mezinárodní Bookerova cena se uděluje za anglické překlady vydané v Británii či v Irsku. Loni ji získala nizozemská genderově nebinární spisovatelka Marieke Lucas Rijneveldová za temný příběh The Discomfort of Evening (Večerní trapno). (ČTK)