Vojtěch: Bude třeba změna pandemického zákona

Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ruší opatření proti covidu, se ministerstvo podle šéfa resortu Vojtěcha nemůže bránit, musí ho respektovat. Bude třeba změna pandemického zákona.

NSS minulý týden rozhodl, že nezákonné bylo jarní uzavření restaurací, barů a kasin, dnes v podobném duchu zhodnotil uzavření škol a školek. V pátek ministr Vojtěch uvedl, že proti rozhodnutí soudu se chce bránit ústavní stížností.

„Tehdy v tom okamžiku jsem tento návrh měl, ale následně jsme po hlubší analýze zjistili, že to možné není,“ řekl na dotaz ČTK. Pandemický zákon je podle něj napsán tak, že rozhoduje NSS bez opravného prostředku, který by mohlo využít ministerstvo zdravotnictví. „Případně může nějaká fyzická osoba nebo právnická osoba, které se to týká, ale my jako správní orgán tuto možnost bohužel nemáme. Nepovažujeme to za úplně šťastné,“ dodal.

Soudu vadí zejména to, že ministerstvo uzavíralo školy či restaurace a další služby plošně. Podle něj to neumožňuje ani pandemický zákon, ani zákon o ochraně veřejného zdraví. Ministr se domnívá, že soud vykládá tyto zákony příliš restriktivně. „Soud nyní říká, že to není možné udělat preventivně. Pokud by byl nějaký konkrétní cluster, nějaké nakažené osoby, tak pak to (uzavírat školy) možné je,“ uvedl.

Loni v květnu ale podle ministra Městský soud v Praze ministerstvu právo plošně zavřít školy přiznal. „NSS teď říká, že nikoliv. Je to samozřejmě vyšší soudní instance, nový rozsudek a musíme ho respektovat,“ dodal. Budou proto podle něj třeba úpravy pandemického zákona tak, aby podle něj šlo postupovat i preventivně. (ČTK)