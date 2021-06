Islandské ledovce ztratily od přelomu tisíciletí kvůli globálnímu oteplování 750 kilometrů čtverečních, tedy asi sedm procent někdejší plochy. Uvádí to studie zveřejněná v tamním akademickém časopise Jökull. Podle expertů by mohly do roku 2200 vymizet zcela. (AFP)