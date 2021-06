Americký prezident Biden uctil oběti sto let starého útoku bělochů na černošskou čtvrť ve městě Tulsa v Oklahomě. Incident označil za jeden z nejhorších masakrů v historii Spojených států, který navíc zůstával dlouho zapomenut. (CNN) Více jsme o tragédii psali zde.

“We can’t just choose to learn what we want to know,” President Biden says. “We memorialize what happened here in Tulsa so it can’t be erased. We know here, in this hallowed place, we simply can’t bury pain and trauma forever” pic.twitter.com/kb7d4yaIYs

— CNN Politics (@CNNPolitics) June 1, 2021