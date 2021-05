Uvězněný ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj žádal soud, aby ukončil praxi věznice, kde jej dozorci kontrolovali a budili v hodinovém intervalu každou noc. Výkon trestu označil za mučení.

Navalnyj prostřednictvím videa z vězeňské nemocnice argumentoval, že neudělal nic, co by opravňovalo rozhodnutí věznice zařadit jej na seznam vězňů se sklonem k útěku.

„Chci jen, aby ke mě přestali chodit a budit mě v noci,“ řekl Navalnyj podle agentury AP. „Co jsem udělal: Přelézal jsem plot? Vykopal jsem tunel? Nebo jsem se snažil zmocnit pistole? Vysvětlete, proč mě pokládají za takové riziko,“ žádal.

„Výkon trestu je fakticky mučením. Zkuste si nařídit budík osmkrát za noc a uvidíte, zda se za týden nezblázníte,“ obrátil se Navalnyj na soudkyni, která jej za tato slova napomenula.

Navalnyj podal celkem tři žaloby na vězeňské zařízení v Pokrovu ve Vladimirské oblasti, kde si odpykává trest. V Pokrovu ale není žádný soud, a tak se dnešní první jednání odehrálo v sousedním městě Petuški, uvedla stanice BBC. Hlavní Navalného výhrada spočívá právě v zařazení mezi potenciální útěkáře, což vězni dodatečně a dosti mučivě ztrpčuje úděl, dodala.

Dozorci zpočátku „kontrolovali“ Navalného osmkrát za noc. Po stížnosti advokátů tak činí čtyřikrát za noc. Na argumentaci věznice, že další vězni si na počínání dozorců nestěžují, Navalnyj prohlásil, že se ostatní vězni bojí, že je umlátí k smrti, zavřou do izolace, anebo nedovolí časnější podmínečné propuštění.

Soud další jednání podle BBC odročil na 2. června.

Ruská policie Navalného zadržela v lednu hned po jeho návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Otravu připisuje přímo prezidentu Vladimiru Putinovi a jeho tajné službě. To Moskva odmítá a stejně tak odmítá i spustit vyšetřování otravy, kterou zpochybňuje.

V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za údajnou zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho do vězeňského tábora ve Vladimirské oblasti. Navalnyj tvrdí, že byl potrestán za to, že si dovolil přežít otravu, a připomíná, že byl za údajnou zpronevěru odsouzen v politickém procesu, který Evropský soud pro lidská práva shledal nespravedlivým a Rusko mu za to již vyplatilo odškodnění.

Ruské úřady v posledních týdnech podnikají kroky k tomu, aby postavily mimo zákon Navalného fondy a štáby. Soud v Moskvě se v současné době zabývá žádostí prokuratury, aby organizace zakázal jako extremistické. Pokud je takto označí, úřady budou moci aktivisty poslat do vězení a zmrazit jejich bankovní účty, upozornila agentura Reuters. Spolupracovníci opozičníka tvrdí, že obvinění z extremismu jsou pokusem umlčet je před zářijovými volbami. (ČTK)