Zbylá část vyhoštěných zaměstnanců ruského velvyslanectví dnes před sedmnáctou hodinou odletěla z ruzyňského letiště do Ruska. Do letadla, které zamířilo do Moskvy, nastoupilo odhadem šest až sedm desítek lidí.

Ruští diplomaté opouštějí Česko. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N