Sloní karavana budí poprask na jihu Číny a táhne na sever

Hitem čínských sociálních sítí je „sloní karavana“. Stádo patnácti divokých slonů (včetně mláďat) už měsíce putuje jihočínskou provincií Jün-nan a nevyhýbá se ani městům, kde budí pozornost. A míří dál na sever.

Stádo podle dostupných zpráv pochází zřejmě ze sloní rezervace v autonomní tajské prefektuře Si-šuang-pan-na na hranici s Myanmarem a Laosem. Na cestu se vydalo už loni: v prosinci vkráčelo do města Pchu-er, proslulého slavným lisovaným čajem.

Nicméně čaj asi nechal slony chladnými, protože posléze pokračovali severovýchodním směrem a k letošnímu dubnu už přešli hranici do okresu Jü-si. Minulý týden se dokonce prošli městem po hlavní silnici, kde jejich průchod zachytilo živé vysílání na sociálních sítích.

Tamní úřady varovaly obyvatele před možným nebezpečím a část dokonce evakuovaly. Zároveň se snažily procházející zvířata ochránit a odklidit z jejich cesty auta. Pohyb stáda pak dál sledovaly pomocí dronů. Nakonec oznámily, že sloni opustili město kolem druhé hodiny ráno.

Surprise! 15 wild Asian elephants show up on street in China's Yunnan Province. The elephants walked along a street under the dim road lights, with their huge bodies almost blocking the whole street.pic.twitter.com/1Z4bkeZB5F

— Mission of China (@ChinaEUMission) May 28, 2021