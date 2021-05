Testy v neděli potvrdily 113 nových případů onemocnění covid-19 v Česku, o 83 méně než před týdnem. Je to nejnižší denní nárůst od loňského 2. srpna, kdy do statistik přibylo 101 případů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

O víkendech se ale zpravidla testuje méně.

Celorepublikové reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, stouplo pro dnešek na 0,8 z nedělních 0,72. Pod zlomovou hodnotou jedna se drží od 14. dubna, tedy 47. den v řadě.

Od začátku loňského března, kdy byla v Česku potvrzena přítomnost nového typu koronaviru poprvé, se jím nakazilo přes 1,66 milionu lidí. Zemřelo 30 108 z nich.

Od začátku května přibylo zatím 28 303 nově potvrzených případů onemocnění, v průměru zhruba 943 za den. Maximem bylo 2416 případů v úterý 4. května. V dubnu stoupl počet nově odhalených případů téměř o 93 200 a denní průměr byl 3106.

Za květen zatím zemřelo 629 lidí s potvrzeným covidem, v průměru 21 denně. Minulý týden počet obětí nepřekročil 12 za den. (MZČR)