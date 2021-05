Biden navštívil hrob svého syna a promluvil k rodinám vojáků

Americký prezident Joe Biden u příležitosti šestého výročí úmrtí svého syna Beaua Bidena v neděli navštívil jeho hrob ve státě Delaware. V předvečer amerického Dne obětí války také promluvil k veteránům a pozůstalým členů ozbrojených sil.

Informovala o tom agentura Reuters. Beau Biden, který byl Bidenovým synem z prvního manželství, jako voják odsloužil rok v Iráku a byl osm let generálním prokurátorem Delawaru. V roce 2015 ve věku 46 let podlehl nádoru mozku.

Biden se s manželkou Jill v neděli zúčastnil bohoslužby v kostele v Delawaru a navštívil tam synův hrob. Bidenova první manželka Neilia Hunterová spolu s malou dcerou zahynula při nehodě v roce 1972. Jejich dva synové Beau a Hunter těžká zranění přežili.

Později v neděli prezident Biden o ztrátě svého syna a bolesti ztráty blízkých promluvil k veteránům a rodinám vojáků v místním parku zřízeném na počest vojenských obětí válek. „Musíme si pamatovat cenu, která byla zaplacena za naše svobody. Musíme si pamatovat dluh, jenž máme vůči těm, kteří jej zaplatili, a rodiny, jež po sobě zanechali. Tento smutek mi láme srdce,“ uvedl Biden. „Jak mnozí z vás vědí, dnešek je pro nás těžkým dnem. Před šesti lety Hunter přišel o otce a já o syna,“ řekl Biden s odkazem na svého vnuka Huntera, který byl na pietní akci přítomen.

Beau Biden rok sloužil v jednotkách delawarské Národní gardy v Iráku. Joe Biden přitom v minulosti naznačil, že synovu rakovinu mohly způsobit toxiny vznikající při spalování vojenského odpadu v Iráku.

„Děkuji vám, že nám zde dnes dovolujete truchlit společně,“ řekl Biden davu, v němž byli veteráni a pozůstalí vojáků. „Vím, jak moc tato ztráta bolí,“ poznamenal prezident. „Vím, že nemohu říct nic, co tu bolest zmírní. Vím jen to, že každý rok je to trošku, trošku snazší,“ dodal.

Americký Den obětí války připadá na poslední květnové pondělí. Spojené státy si v tento den připomínají členy ozbrojených sil, kteří zemřeli v boji, a na hroby vojáků dávají americké vlajky a věnce. Původně se tento svátek nazýval Den padlých a poprvé byl slaven v roce 1866 k uctění vojáků, kteří bojovali v občanské válce.

Dnes Biden položí věnec na hrob neznámého vojína na národním hřbitově v Arlingtonu ve Virginii, kde jsou pohřbeni padlí američtí vojáci a veteráni. (ČTK)