Izraelský ministr zahraničí Gabi Aškenazi v Egyptě jednal se svým protějškem Samím Šukrím o nedávno uzavřeném příměří Izraele s palestinským radikálním hnutím Hamás. Šlo o první oficiální návštěvu šéfa izraelské diplomacie za více než 12 let.

Šéf egyptské diplomacie podle agentury Reuters podporuje příměří mezi Izraelem a Hamásem zastavením všech aktivit vedoucích k eskalaci.

Tématem rozhovorů ministrů zahraničí Egypta a Izraele byla patrně i bilaterální spolupráce a také vydání dvou Izraelců a těl dvou izraelských vojáků držených Hamásem a obnova Pásma Gazy. Hnutí Hamás, označované za teroristické, má toto území pod kontrolou. Z šéfů izraelské diplomacie byla naposledy v Egyptě v prosinci 2008 Cipi Livniová.

V oficiálním prohlášení k dnešní schůzce egyptské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Šukrí zdůraznil nutnost posilovat příměří mezi Izraelem a Hamásem zastavením všech činností vedoucích ke stupňování napětí. Šukrí na schůzce s Aškenazim také zdůraznil „potřebu vzít v potaz zvláštní citlivost spojenou s východním Jeruzalémem, mešitou Al-Aksá a všemi islámskými a křesťanskými svatými místy“, uvedlo egyptské ministerstvo.

Egypt podle prohlášení znovu vyzval k vytvoření atmosféry vhodné k obnovení rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci s cílem dosáhnout řešení, které bude spočívat ve vytvoření dvou států.

Egypt bývá prostředníkem v izraelsko-palestinském konfliktu a stál i za příměřím, které předminulý týden ukončilo 11denní vzájemné ostřelování Izraele a Pásma Gazy. Panují nejasnosti, zda v rámci dohody o příměří Hamás přistoupil i na vydání dvou Izraelců, kteří podle serveru The Times of Israel vstoupili do Pásma Gazy dobrovolně a údajně trpí duševní chorobou, a těl dvou izraelských vojáků zabitých při eskalaci konfliktu v roce 2014. Podle některých zdrojů Izrael vydání označuje za podmínku dlouhodobého klidu zbraní.

Izraelský ministr obrany Benny Ganc v předchozích dnech uvedl, že Izrael neumožní obnovu zničené Gazy a nepovolí vstup žádné pomoci na toto území, ani humanitární, dokud Hamás těla vojáků a dva civilisty nevydá.

Dnes rovněž odletěl do Tel Avivu šéf egyptské tajné služby Abbás Kámil, který jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a dalšími činiteli. Kámil v Ramalláhu hovořil také s předsedou palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem a poté i s představiteli Hamásu. Netanjahu pak řekl, že na schůzce hovořili o bezpečnosti v regionu a o způsobech, jak zabránit Hamásu v odčerpávání pomoci určené civilistům s cílem posílit své kapacity.

Tento týden jednal v Egyptě a také v Izraeli s oběma stranami americký ministr zahraničí Antony Blinken. Spojené státy spolu s Egyptem zprostředkovaly nynější příměří. Blinken hovořil s Netanjahuem i s Mahmúdem Abbásem.

Vzájemné ostřelování Izraele a Pásma Gazy, které trvalo od 6. do 21. května, si vyžádalo na 260 obětí, z toho 13 na straně Izraele. Na palestinské straně bylo zabito i několik desítek členů Hamásu a další místní teroristické organizace, velkou část ale tvořili civilisté. Na obou stranách umíraly i děti. Šlo o nejhorší eskalaci izraelsko-palestinského konfliktu od roku 2014, kdy si odvetná operace Izraele v Pásmu Gazy a ostřelování Izraele raketami Hamásu vyžádalo na 2140 obětí z řad Palestinců a sedm desítek mrtvých na straně Izraele.

Tento měsíc ale konflikt provázely i nepokoje v řadě izraelských měst, kde se střetávaly radikální skupiny Arabů a Židů. Novou eskalaci konfliktu zažehly vícedenní nepokoje ve východním Jeruzalémě, které začaly ke konci ramadánu. Přispělo k nim očekávání verdiktu v odvolacím procesu několika palestinských rodin, jimž hrozí nyní po mnoha letech vystěhování z domů ve východním Jeruzalémě, do nichž se mají nastěhovat Židé. (ČTK)