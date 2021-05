Británie postaví novou vlajkovou loď, která bude propagovat její podnikatelské a obchodní zájmy po celém světě, a podpoří také její loďařský průmysl, oznámila vláda. Měla by i hostit obchodní jednání na vysoké úrovni a veletrhy.

„Tato nová národní vlajková loď bude prvním plavidlem svého druhu na světě a odrazem narůstajícího statusu Velké Británie jako velkého, nezávislého národa v námořním obchodě,“ prohlásil premiér Boris Johnson. Podle vlády to bude první národní vlajková loď od roku 1997, kdy byla z provozu vyřazena královská jachta Britannia.

Vlajkovou loď na podporu globálního obchodu již dlouhou dobu prosazují zastánci brexitu, tedy odchodu Británie z Evropské unie. Ti zdůrazňují možnost nových dohod o volném obchodu nyní, když Británie unii odpustila. Kritici naopak poukazují na narušení obchodu s EU po opuštění unie a na dopad odchodu na vnitřní obchod. Unie je pro Británii největším vývozním trhem.

Vláda uvedla, že název lodi bude oznámen časem. Podle listu The Sunday Telegraph by se mohla jmenovat po princi Philipovi, zesnulém manželovi královny Alžběty II. Náklady na její výstavbu by mohly být 200 milionů liber (šest miliard Kč), napsal server BBC.

Výstavba by mohla začít na počátku příštího roku a hotova by mohla být do čtyř let. Náklady na její výstavbu a provoz vláda potvrdí až po tendru. Ve službě by loď mohla být 30 let.

Britští labouristé však upozorňují, že vláda musí jasně ukázat, jak by měla loď podpořit obchod, zaměstnanost a růst.

Britská královská jachta Britannia vyplula v roce 1953 a pokřtila ji Alžběta II. Loď se plavila 44 let a za tu dobu urazila více než milion námořních mil. Po vyřazení z provozu se stala turistickou atrakcí a kotví v edinburském přístavu Leith. Slouží jako muzeum a obchodní a konferenční středisko v rámci komplexu, který zahrnuje také hotel a početné obchody. (ČTK)