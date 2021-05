Zemřel americký zpěvák B. J. Thomas. Držitel pěti ocenění Grammy zemřel vě věku 78 let. Nahrál oscarovou píseň Raindrops Keep Fallin‘ On My Head použitou ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid.

It is with profound sadness we confirm the passing of BJ Thomas. pic.twitter.com/l2zrmtfmKw — BJ Thomas (@TheBJThomas) May 29, 2021