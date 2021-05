Tisíce lidí dnes šly v protestním průvodu k sídlům institucí EU v Bruselu, demonstrovali proti pandemickým restrikcím. Podle agentury AP došlo i na menší potyčky s policií kvůli nepovolenému shromáždění.

Dav lidí se nejdřív sešel v jednom z bruselských parků na akci otevřeně ignorující opatření, která zavedly belgické úřady kvůli šíření covidu-19. Demonstranti rovněž vyzvali Evropany, aby žádali návrat svých svobod. Odpůrci opatření se pak vydali do čtvrti unijních institucí. Zastavila je však policie a vpodvečer po menších potyčkách protestující rozehnala.

Podobných manifestací proti lockdownu se v minulých týdnech v lesoparku La Cambre účastnily tisícovky lidí a policie proti neurvalým davům použila i slzný plyn a vodní děla. Mnoho lidí bylo také zadrženo a zraněno.

Belgii koronavirová pandemie zasáhla obzvlášť tvrdě. Počty hospitalizovaných a zemřelých sice s postupujícím očkováním klesají, ale v zemi stále platí přísná pravidla zakazující většinu shromáždění a nařizující nasazení roušek ve větších davech.

Nepovoleného protestu se dnes v Bruselu zúčastnilo také na 1000 pracovníků ve zdravotnictví. Požadovali větší finanční podporu a personální posílení nemocnic. „Jsme unavení, protože covidová krize přinesla více pracovních hodin v nemocnicích a méně hodin odpočinku. Velká část volna byla zrušena, abychom se mohli starat o pacienty,“ řekla pomocná sestra Justine Lombardová, která se dnešní manifestace zúčastnila.

„Bylo to normální a všichni jsme to rádi dělali, protože je to naše práce, k tomu jsme se zavázali, ale lidé si musí uvědomit, že tato situace už nemůže dál pokračovat,“ dodala zdravotní sestra. (ČTK)