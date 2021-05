Stínová vláda v Myanmaru oznámila, že první skupina dobrovolníků ukončila vojenský výcvik. Zhruba 100 rekrutů se stane součástí nově zformované lidové obranné síly, která má vzdorovat jednotkám vojenské junty. (Reuters)

This revelation of the 1st batch of #Myanmar People's Defence Force recruits by civilian government @NUGMyanmar @CrphMyanmar is in addition to many self-formed defence forces already fighting on ground across nation in #ethnic states like #Chin & #Kayah #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/xSB9x84lX6

— May Wong (@MayWongCNA) May 28, 2021