„Nemyslím, že by náš pořad šel udělat tak, aby ukázal svět influencerů a nevzbudil silný odpor a kritiku. Jde o svět, nad jakým se každý rád rozhořčuje prostě za to, že ti lidi existují. Jenže když existují, myslím, že má smysl pokusit se je pochopit,“ říká Pavel Nosek, který má na starosti reality show Like House.