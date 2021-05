Mimořádný sjezd KSČM, na kterém by strana ještě před volbami zvolila nové vedení, se neuskuteční. ČTK to řekly zdroje z jednání ústředního výboru. Sjezd strany s volbou nového vedení by se tak konal až v listopadu.

Ústřední výbor strany měl dnes rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu, jehož jediným bodem by měla být volba nového stranického vedení, na červen nebo červenec. O svolání sjezdu požádala víc než třetina okresních organizací.

Předseda strany Vojtěch Filip KSČM vede přes 15 let. Loni po podzimním debaklu komunistů v krajských volbách uvedl, že znovu kandidovat na předsedu nebude. V dubnu, kdy svou pozici obhájil v hlasování ústředního výboru, Filip řekl, že funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat až po volbách, v listopadu. Uvedl tehdy také, že mandát vedení strany považuje za dostatečně silný.