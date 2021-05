Vévodkyně Kate, manželka britského prince Williama, dostala v pátek první dávku vakcíny proti koronaviru. Oznámila to dnes na Twitteru. Princ William byl očkován minulý týden.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout – thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

