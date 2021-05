NASA zveřejnila záběry z centra Mléčné dráhy. Zobrazují „energetický ekosystém naší galaxie,“ uvedl astronom Daniel Wang. „Je tam spousta zbytků supernov, černé díry a neutronové hvězdy.“ Toto rušné vysokoenergetické centrum je od Země vzdálené 26 tisíc světelných let. (Independent)

Unravel the threads of superheated gas and magnetic fields that make up the tapestry of energy of our Milky Way galaxy. 🌌

A new image from @ChandraXray brings to life the giant mosaic of data that weaves together this cosmic masterpiece. Discover more: https://t.co/UJZMMDe2Zg pic.twitter.com/jkNgFXk2z2

— NASA (@NASA) May 27, 2021