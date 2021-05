Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se omluvila za výroky některých spolustraníků za výroky v kauze Dominika Feriho. „Jakékoli zlehčení je za mě i za celou TOP 09 nepřípustné,“ uvedla předsedkyně strany na adresu čestného předsedy Karla Schwarzenberga

„Vyjádření dával ve chvíli, kdy neznal přesný obsah článku. Bohužel si ho přečetl až zpětně. I proto jsem se ho na to doptávala. Ta slova by dnes takto neřekl, jsem si tím jistá,“ uvedla politička v reakci na Schwarzenbergova slova.

Politička rovněž vysvětlila, proč strana v reakci na informace zveřejněné Deníkem N a portálem A2larm.cz neposkytla okamžité vyjádření. „Mě to skutečně šokovalo a chvíli trvá, než si takovou informaci zpracujete. Nebylo to pro mě jednoduché čtení stejně jako asi pro nikoho. Chtěla jsem se zdržet rychlých reakcí na základě emoce, kterou to ve mně samozřejmě vyvolalo,“ uvedla politička s tím, že chování Dominika Feriho považuje za závažné.

Pekarová rovněž odmítla spekulace, že by byla kauza součástí předvolebního boje. „Domnívám se, že to jsou záležitosti, které takhle nelze hodnotit a nahlížet na ně tímhle způsobem. V jakékoli době by to byla kauza, která má velký dopad a není příjemná,“ uvedla. (iRozhlas)