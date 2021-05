Odstraňování azbestu z hotelu Intercontinental je podle hygieny bezpečné

Podle pražské hygienické stanice je odstraňování azbestu z hotelu Intercontinental bezpečné. Vyplývá to ze tří měření, která provedla certifikovaná laboratoř.

Hotel Intercontinental. Foto: Wikimedia commons, VitVit

Nebezpečí úniku vyššího množství látek vyloučila ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Pražští hygienici dnes provedli na stavbě místní šetření. „Určitě se místní nemusí obávat. Pokud by tam nějaký azbest byl, určitě by to alespoň jedno ze tří měření zachytilo,“ uvedla Deníku N.

Na problémy upozornil spolek Občané Prahy 1, problematické je i podle některých odborníků.