Schvalování vládní předlohy proti invazivním druhům rostlin a zvířat dnes brzdí vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného. Jeho řeč nezastavila ani upozornění předsedajícího schůze Vojtěcha Filipa na to, že nemluví k věci.

Volný například rozebíral pozměňovací návrh, který by umožnil lov lukem. Autor Petr Pávek (STAN) ho ale k této předloze ve druhém čtení nepodal a Sněmovna o něm hlasovat nebude. Následně hovořil o sporné úpravě Josefa Kotta (ANO) o usnadnění kácení stromů kolem vodovodů a kanalizací. Filip upozornil Volného na to, že jeho vystoupení patří do prvního a možná do druhého čtení projednávání zákonů. „Nemluvíte k věci, pokud jde o rozpravu ve třetím čtení,“ řekl Vojtěch Filip.

Volný pak navrhoval úpravy textu dalšího z pozměňovacích návrhů, které ale nebyly gramaticky správně. Filip podotkl, že pokud chce použít obstrukci, měla by mít aspoň náznak parlamentního jednání. „Nemusíte ze sebe dělat člověka, který bude překrucovat český jazyk,“ řekl.

Filip také Volného varoval, že pokud nebude mluvit k věci, předsedající je oprávněn odejmout mu slovo. „Jste mimo rámec pozměňovacích návrhů a mimo rámec debaty ve třetím čtení,“ zopakoval. „Víte, co se děje, když mi někdo vypne mikrofon,“ opáčil Volný, jenž měl zjevně na mysli potyčku přímo u pultu předsedajícího při lednovém jednání dolní komory. Volný kvůli ní dostal pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu.

Nezařazený poslanec zvolený původně za SPD, jenž nyní zastupuje Volný blok, pak začal mluvit o biotopech. Zda a kdy se Sněmovna k hlasování o předloze dostane, není jasné. (ČTK)