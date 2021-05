Zdravotní pojišťovny se dosud dohodly s polovinou ze 14 oborů poskytovatelů zdravotní péče na tom, jak budou vypadat úhrady z veřejného zdravotního pojištění pro příští rok. U dalších dvou segmentů se dohoda rýsuje.

ČTK a České televizi to řekl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík, který se za VZP dohodovacího řízení účastní. Podle praktických lékařů dohoda s pojišťovnami zaručuje alespoň stejné úhrady jako letos. Právě tuto stagnaci ale někteří poskytovatelé v minulých týdnech kritizovali. Pojišťovny navíc slibují navýšení v případě, že se zvýší příjmy zdravotnictví třeba navýšením platby za státní pojištěnce.

„Máme uzavřeno sedm dohod, vidíme ještě minimálně dva segmenty, kde se dohodneme,“ řekl Šmehlík. „V tuto chvíli vycházíme z vývoje predikcí tak, jak jsou, a nemůžeme si dovolit tak vysoké tempo růstu jako v předchozích letech,“ poznamenal. V některých předchozích letech se nárůsty úhrady pohybovaly kolem deseti procent. Přesto VZP doufá, že se podaří uzavřít dohodu se všemi segmenty.

Na úhradách pro příští rok už se dohodli například ambulantní gynekologové, zástupci lázní a ozdravoven, dialyzačních středisek a tento týden dohodu uzavřeli také praktičtí lékaři. Podle Michala Bábíčka, který vyjednával za praktiky, dohoda lékařům zajišťuje minimálně stejné úhrady jako letos bez započtení covidových výkonů, které se v příštím roce neočekávají. „Máme tam klauzuli, že v případě, že dojde k nalití prostředků do zdravotnictví, to znamená k navýšení platby za státního pojištěnce, tak to procento, které to přinese zdravotnímu systému, bude alokováno do segmentů, které dohodu s pojišťovnami utvořily,“ řekl ČTK Bábíček.

Potvrdil to i Šmehlík. V případě, že se zlepší predikce ekonomického vývoje nebo se zvýší platba za státní pojištěnce, VZP poskytovatelům, s kterými uzavřela dohodu, nabídku upraví.

O zvýšení platby za státní pojištěnce se nyní diskutuje. Částka, kterou stát nyní za děti, důchodce či nezaměstnané odvádí, by se mohla zvýšit zřejmě o 100 až 500 korun. Rozhodnout o tom musí do konce června vláda.

Zápis o tom, že k dohodě nedospěli, podepsali minulý týden lékárníci. Dohoda zatím není dojednána ani u akutní a následné lůžkové péče, další jednání je naplánováno i se stomatology.

Podle zveřejněného harmonogramu by mělo být dohodovací řízení dokončeno nejpozději 18. června, poté budou výsledky do konce června předány ministerstvu zdravotnictví. Závěry posoudí a stanoví výši úhrad a objem péče hrazené ze zdravotního pojištění v úhradové vyhlášce.

Podle zprávy analytické komise loni příjmy zdravotních pojišťoven dosáhly zhruba 353 milionů korun, z toho z vybraného pojistného získaly 255,7 miliardy korun a za státní pojištěnce pak 97,3 miliardy korun. Meziročně příjmy stouply asi o 27 miliard, především díky navýšení plateb za státní pojištěnce. Letošní příjmy veřejného zdravotního pojištění se odhadují na 386,3 miliardy korun, na příští rok asi o sedm miliard vyšší.

Miliardové výdaje ale mají nyní pojišťovny v souvislosti s pandemií covidu. Náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová v dubnu na sněmovním zdravotnickém výboru řekla, že kvůli covidu budou výdaje veřejného zdravotního pojištění letos asi o 50 miliard korun vyšší. (ČTK)