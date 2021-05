Americký prezident Joe Biden při návštěvě školy v Ohiu obhajoval svoje ekonomické a investiční plány, které mimo jiné obnášejí vyšší zdanění podniků a bohatých. V pátek se chystá představit svůj první návrh rozpočtu na rok 2022.

Přestavit má také výhled na příští desetiletí, který počítá s nejvyššími veřejnými výdaji od druhé světové války, napsal list The New York Times, který se k dokumentům dostal ještě před jejich zveřejněním.

„Zvrátili jsme k lepšímu průběh pandemie, kterou svět nepoznal století,“ řekl Biden. „Teď ale čelíme otázce: Jakou ekonomiku chceme vybudovat do budoucna? (…) Domnívám se, že tohle je naše příležitost pro vybudování ekonomiky odzdola nahoru a s důrazem na střední třídu“ dodal.

Prezident následně kritizoval republikány za to, že v roce 2017 schválili daňovou reformu, která podle něj byla nepoměrně zvýhodňovala nejbohatší Američany. Biden navrhuje snížit některé daňové úlevy, jež se týkají zejména podniků, což však republikáni odmítají, protože reformu z roku 2017 považují za jeden z největších úspěchů minulého republikánského prezidentství.

„Neměli jsme žádný problém se schválením daňového balíčku za dva biliony dolarů (41,7 bilionu korun), které šly nejbohatšímu jednomu procentu, a které se nijak nezaplatily. Pouze zvýšily dluh o dva biliony dolarů,“ řekl. „No my si něco z těch peněz pro horní jedno procento vezmeme a necháme je to zaplatit,“ řekl ke svým návrhům.

Biden přitom zmínil, že není proti tomu, aby podnikatelé vykazovali vysoké zisky. Poznamenal však, že výdělky firem musí spravedlivěji sdílet také zaměstnanci. Dodal, že mzdy v USA dlouhodobě stagnují, ačkoliv roste produktivita práce. Rovněž vyzval Kongres, aby zvýšil minimální mzdu na federální úrovni na 15 dolarů za hodinu (313 korun).

Prezident v pátek představí svůj návrh rozpočtu, který podle NYT počítá s výdaji na rok 2022 v hodnotě šesti bilionů dolarů (125 bilionů korun), přičemž do roku 2031 dosáhnou 8,2 bilionu (171 bilionů korun). Deficit rozpočtu by přitom v příští dekádě činil asi 1,3 bilionu (27,1 bilionu korun).

Ministryně financí Janet Yellenová dnes prohlásila, že by při realizaci Bidenova návrhu poprvé přesáhl státní dluh USA velikost jejich HDP, což by však podle ní nemělo negativní vliv na míru inflace a stále by se jednalo o rozpočtově zodpovědnou politiku.

Předpokládaný růst ekonomiky by podle Bidenovy administrativy vycházel zejména z jeho dvou masivních investičních plánů, které se soustředí na rozvoj infrastruktury, ale také na posílení sociálních programů. Podle NYT jeho rozpočtový plán ukazuje, že má Biden ambice plně využít dostupných pravomocí vlády k tomu, aby pomohl dostat co nejvíce Američanů do střední třídy a posílil konkurenceschopnost ekonomiky USA v globálním měřítku. Biden přitom tvrdí, že jeho investiční plány by byly plně pokryty navrhovaným zvýšením daní.

„Pokud tyto investice učiníme nyní, ohlédnete se za 50 let nazpět (…) a řeknete si: Tohle byla ta chvíle, kdy Amerika vyhrála budoucnost,“ řekl dnes Biden. (ČTK)