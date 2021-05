Výbor britského parlamentu bude vyšetřovat případy nucených adopcí, které se v letech 1945 až 1975 týkaly podle odhadů až čtvrt milionu žen. Mladé neprovdané matky často čelily od lékařů i sociálních pracovníků nevybíravému tlaku.

Lékaři a sociální pracovníci na ženy vyvíjeli nátlak, aby se svých novorozených dětí hned po porodu vzdaly, a nyní se ženy domáhají toho, aby se jim za utrpěnou újmu omluvila vláda, napsal server BBC. Zákonodárci chtějí vyslechnout jak matky donucené dát děti k adopci, tak jejich potomky i zástupce vládních úřadů.

O adopcích bude jednat parlamentní výbor pro lidská práva, v němž zasednou zástupci Dolní sněmovny i Sněmovny lordů. Datum slyšení ještě nebylo stanoveno.

Právníci, kteří zastupují nespokojené ženy, spočítali, že mezi lety 1945 až 1975 bylo ve Spojeném království adoptováno asi půl milionu dětí. Odhadují, že zhruba polovina z nich se do systému dostala právě tak, že se jich po nátlaku vzdaly jejich matky, kterým se narodily mimo manželství.

O případech nucených adopcí opakovaně informovala stanice BBC, která s mnoha ženami mluvila. Některé vypověděly, že už po adopci neměly další děti a že jim rozhodnutí vzdát se dítěte způsobilo celoživotní trauma.

„Byla to ta nejostudnější věc, která se vám mohla stát,“ popsala Jill Killingtonová z Leedsu stanici BBC své vzpomínky na nechtěné těhotenství, když jí bylo 16 let. Porodit jako neprovdaná se tehdy podle ní považovalo za „horší věc než smrt“. „Když jsem šla ven, nutila mě matka nosit snubní prsten. Bylo to ponižující období,“ řekla.

Británie nebyla jedinou zemí, která nutila neprovdané prvorodičky vzdát se dětí. Podobná praxe byla obvyklá například i v Irsku nebo v Austrálii, která se za to v roce 2013 všem postiženým oficiálně omluvila. (ČTK)