Zastupitelé pražské ODS nepodpoří schválení klimatického plánu

Zastupitelé pražské ODS na dnešním jednání nepodpoří schválení vedením města sestaveného klimatického plánu. Vadí jim například plánované zavedení mýta, nedostatečně vyřešená otázka financování nebo protimluvy v materiálu.

Novinářům to dnes řekli představitelé zastupitelského klubu ODS. Občanští demokraté budou prosazovat jeho dopracování. Radními schválený plán chce do roku 2030 investovat 230 miliard Kč do opatření snižujících emise oxidu uhličitého a dosáhnout tak snížení uhlíkové stopy metropole o 45 procent.

Jedna z největších výtek ODS míří na plán zavedení mýtného. Místostarostka Prahy 2 a předsedkyně magistrátního kontrolního výboru Alexandra Udženija (ODS) řekla, že občanští demokraté v minulosti přišli s návrhem zavedení mýta, avšak s podmínkou, že budou dokončeny vnitřní a vnější silniční okruhy. „Dokud nejsou dokončeny, nejde se bavit o mýtném,“ řekla.

Udženija rovněž řekla, že vedení Prahy zamlčuje, kolik by řidiči případně platili. Dozvěděla se o tom prý až z médií, kdy prý má stát průjezd 120 korun a pro rezidenty 60 korun. „Z toho jsem naprosto šokovaná,“ řekla.

Občanští demokraté uvedli, že klimatický plán řeší podstatné věci, avšak považují jej za nedokončený. „Máme asi 150 připomínek k tomu materiálu, které chceme dnes probrat. Dokument takové důležitosti má mít širokou podporu celého politického spektra,“ řekl místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS). V dokumentu jsou podle něj rozpory. Jedním z nich je např. to, že na brownfieldech má vzniknout zeleň, a v jiné části dokumentu, že byty, aby vznikalo město krátkých vzdáleností. Nedostatečně řešena je prý také otázka financování plánu.

Projednání dokumentu na zasedání zastupitelů je naplánováno na dnešních 17:00. „Chceme jednomyslně říci, že jej (jako zastupitelstvo) bereme na vědomí a souhlasíme s představenými problémy, ale chceme širší politický konsenzus, ne materiál prosazený 33 hlasy a dál se s ním nic neděje,“ dodal Stárek.

Dokument navrhuje 69 opatření, většinu potřebných peněz chce město získat z evropských fondů. Zaměřuje se na čtyři základní oblasti jako je udržitelná energetika, mobilita a třetí je cirkulární ekonomika. Posledním pilířem je adaptace na změnu klimatu například pomocí výsadby zeleně nebo lepšího hospodaření s dešťovou vodou. (ČTK)