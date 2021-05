V Bílém domě dnes pravidelnou tiskovou konferenci řídila zástupkyně mluvčí Karine Jean-Pierrová. Je první ženou afrického původu a lesbické orientace, která na této pozici kdy v historii USA vystupovala. (C-Span)

Karine Jean-Pierre becomes the second Black woman to lead the White House press briefing pic.twitter.com/F408zK8vZj

— Mario Parker (@MarioDParker) May 26, 2021