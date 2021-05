Na organizaci se obrací o pomoc stále víc lidí, kteří zažili sexuální násilí

Počet lidí, kteří zažili sexuální násilí a obrátili se o pomoc na společnost proFem, v posledních letech roste. Zatímco v roce 2018 žádalo podporu 54 osob, loni 113. Podle expertek není výjimečné, že oběti vyhledají pomoc až dlouhou dobu po činu.

ČTK to řekla šéfka organizace Jitka Poláková. Organizace Konsent uvádí, že se ročně v Česku stane asi 12.000 znásilnění. Ohlásí se ale asi 600.

„Je běžné, že naši klienti a klientky o své zkušenosti léta mlčí. Těch důvodů je celá řada. Může se jednat o důsledek nevhodné reakce nejbližšího okolí, kdy se oběť uzavře a je pro ni nepředstavitelné, že by se měla o události bavit s kýmkoliv dalším… Tam, kde dochází ke zneužívání z mocenské pozice, trvá obětem velmi dlouho, než jsou schopné o své zkušenosti promluvit,“ uvedla vedoucí sociálních služeb centra proFem Dana Pokorná.

Podle ní lidé o svém zážitku nemluví také proto, že často pociťují stud, strach i vinu. Snaží se rovněž traumatickou událost vytěsnit, vzpomínky se jim tak často vrátí až po čase. Mnohdy si také nejsou jisti tím, zda prožitá událost skutečně byla sexuální násilí. „V takových případech se odráží bagatelizace těchto zkušeností ze strany bližšího i vzdálenějšího okolí. Pokud se oběť rozhodne svěřit, setkává se poměrně často se sekundární viktimizací, tedy druhotným poškozením, které je zapříčiněno necitlivým, neodborným či neprofesionálním zásahem policie, zdravotníků či dalších pomáhajících profesí,“ popsala Pokorná. Dodala, že na druhotném obviňování mají svůj podíl i média a způsob informování o sexuálních kauzách.

Podle expertek se tématu sexuálního násilí v posledních letech začíná věnovat víc pozornosti. Stále se ale objevuje nepochopení oběti a jejího chování. „Nerozumíme tomu, proč v určitých situacích reaguje nějakým způsobem – třeba o události nemluví. Stále jsme svázáni řadou stereotypních představ a není pro nás jednoduché pochopit, že pro nás jakkoliv divná reakce je normální reakcí na nenormální situaci, které byl daný člověk při sexuálním útoku vystaven,“ uvedla Pokorná.

Společnost proFem v květnu zahájila kampaň Věříme obětem, která má zvýšit citlivost k osobám, které se staly terčem sexuálního násilí. Chce podpořit jejich blízké či přátele, aby jim naslouchali, neobviňovali je a jejich situaci a zkušenost nezlehčovali. Na prevenci sexuálního násilí se zaměřuje organizace Konsent. Má také svépomocnou skupinu, kam se oběti mohou obrátit o pomoc. Setkávají se v ní lidé s podobnými zkušenostmi.

Výkonná ředitelka Konsentu Johanna Nejedlová už dřív řekla, že znásilnění za svůj život v Česku zažije každá desátá žena. „Pravděpodobně každý někoho zná. Dost často se to neví a je to tabuizováno,“ uvedla při nedávném představení vládní strategie rovnosti žen a mužů na příštích deset let Nejedlová. Podle ní se činy často bagatelizují a svalují na oběť. Padají dotazy, proč neodešla a nechala si to líbit. Objevuje se i názor, že si „o to koledovala“, zmínila šéfka Konsentu. Podle organizace by před sexem měl být samozřejmostí souhlas partnerů. Konsent spolu s dalšími organizacemi prosazuje změnu zákona. (ČTK)