Americká ongresmanka Greeneová opět sklízí kritiku, přirovnala dnešní USA k holokaustu

Kongresmanka americké Republikánské strany Marjorie Taylorová Greeneová opět sklízí kritiku, tentokrát za to, že přirovnala dění v dnešních USA k holokaustu. Proti jejím výrokům se vymezili i republikánští lídři.

Kongresmanka je mimo jiné známá podporou konspiračních teorií či protimuslimskou a násilnou rétorikou.

„Marjorie se plete a její úmyslné rozhodnutí porovnávat hrůzy holokaustu s nošením roušek je otřesné,“ uvedl v úterý lídr republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy. Neohlásil však, že by se chystal stranickou kolegyni a zástupkyni státu Georgia jakkoli potrestat, zatímco demokraté volají po její rezignaci.

Výroky Greeneové odsoudili i druhý nejvýše postavený republikán ve sněmovně Steve Scalise nebo lídr v Senátu Mitch McConnell. Kongresmanka Nancy Maceová zase na twitteru sdílela diagram, jehož výchozím bodem je otázka: „Přemýšlím o tom, že bych něco přirovnal k holokaustu?“ Platí-li varianta „ne“, je to prý správná volba, druhá větev schématu pak končí políčkem „nedělej to“.

Na počátku debaty byl rozhovor s Greeneovou zveřejněný minulý čtvrtek, v němž politička odsuzovala hygienická pravidla zavedená v demokraty ovládané sněmovně. Mimo jiné kritizovala povinnost nosit roušky v zasedacím sále a předsedkyni Nancy Pelosiovou označila za „psychicky nemocnou“.

„Víte, můžeme se ohlédnout do časů a dějin, kdy bylo lidem přikázáno, aby nosili žlutou hvězdu. A rozhodně s nimi bylo nakládáno jako s občany druhé třídy, až do té míry, že byli v nacistickém Německu dáváni do vlaků a odváženi do plynových komor,“ řekla. „To je přesně ten druh útlaku, o jakém mluví Nancy Pelosiová,“ pokračovala.

Následovala smršť kritických komentářů, napsala agentura AP. Greeneová ale své výroky nezmírnila, právě naopak. Na twitteru v úterý sdílela zprávu o obchodním řetězci, který ohlásil plán umožnit očkovaným zaměstnancům přestat nosit roušky. Greeneová to okomentovala slovy: „Naočkovaní zaměstnanci dostávají logo, stejně jako nacisti nutili židovský lid nosit žlutou hvězdu.“

Lídři Demokratické strany v reakcích hovořili o zavrženíhodných a nechutných výrocích. Na twitteru se ohradilo i muzeum v Osvětimi, kde nacisté za druhé světové války zřídili koncentrační a vyhlazovací tábor. Argumentace tehdejším utrpením Židů v debatě o opatřeních spojených s koronavirem je podle něj „smutným příznakem morálního a intelektuálního úpadku“.

Vlnu ostrých reakcí vyvolala kongresmanka Greeneová za svou krátkou politickou kariéru už poněkolikáté. Krátce po jejím lednovém nástupu do Kongresu byly příčinou zprávy o jejích dřívějších vyjádřeních na sociálních sítích na téma násilí vůči prominentním demokratům včetně Pelosiové. Republikánka kromě toho opakovaně naznačila podporu myšlenek hnutí QAnon a dalších konspiračních teorií. V roce 2018 například na facebooku spekulovala o tom, že v Kalifornii byl ničivý lesní požár způsoben jakýmsi paprskem či laserem.

Greeneová byla na podzim zvolena do Sněmovny reprezentantů jako kandidátka oddaná tehdejšímu prezidentu Donaldu Trumpovi a po volbách aktivně podporovala jeho snahu změnit výsledky v některých státech. Vyhroceným střetům se rozhodně nevyhýbá a naopak vyhledává konfrontace s oponenty, jako je například jedna z hlavních tváří progresivního křídla demokratů Alexandria Ocasiová-Cortezová.

Na tu podle listu The Washington Post Greeneová před dvěma týdny začala na chodbě Kongresu pokřikovat, načež ji pronásledovala a obviňovala z podpory teroristů. Ocasiová-Cortezová se s ní odmítla bavit a později prohlásila, že Greeneová „zjevně potřebuje pomoc“. (ČTK)