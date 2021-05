Bazilika Sagrada Família (Svatá rodina), jeden z největších turistických magnetů Barcelony, se o víkendu po více než půlroční koronavirové pauze opět otevře pro veřejnost. Provozovatel památky doufá, že stavba pomůže oživit turistický ruch.

Plány dokončení svatostánku v roce 2026 však pandemie podle agentury Reuters překazila a stavební práce mohou trvat další desítky let.

„Měli jsme cíl dokončit práce do roku 2026. To ale bohužel nebude možné. Může to být v roce 2030, 2035, 2040. Kdybych řekl přesný termín, tak bych lhal,“ řekl šéf památky Xavier Martínez.

Bazilika se začala stavět v roce 1882 a měla se objevit v podobě zamýšlené Gaudím v roce 2026, kdy uplyne 100 let od architektova úmrtí. Dokončovací práce se ale zčásti financují z výtěžků ze vstupného a prodeje suvenýrů, tento zdroj příjmů ovšem v poslední době zcela vyschnul a také v následujících letech nejspíš bude menší než před pandemií.

Gaudího chrám je na seznamu světového dědictví UNESCO a na možnost prohlédnout si jej čekaly dříve v Barceloně denně obrovské zástupy turistů. Například v roce 2019 navštívilo baziliku 4,5 milionu lidí ze 120 zemí, cizinci tvořili 90 procent návštěvníků. Předloni tak mohli provozovatelé při stavbě proinvestovat 60 milionů eur (1,5 miliardy Kč).

Loni se příjmy propadly o 85 procent, protože památku navštívilo jen 600 000 lidí. (ČTK)