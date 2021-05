O půlnoci byla oficiálně spuštěna registrace pro lidi ve věku 30 až 34 let, kterých je přes 722 000. Zápis fungoval ale už o hodinu dříve. Od 1. června by se registrace mohla otevřít lidem nad 16 let.

Alespoň jednu dávku vakcíny už v Česku dostalo asi 66 000 lidí ve věku 30 až 34, přednostně se totiž mohli nechat naočkovat zdravotníci, učitelé a další vybraná povolání nebo chronicky nemocní.

Podle dat o očkování do pondělí je už očkováno nebo se k vakcinaci registrovalo asi 46 procent lidí ve věku 40 až 44 let, kteří se začali hlásit minulý týden. Postupně s věkem podíl registrovaných stoupá, protože se mohli začít dříve hlásit. U lidí ve věku 60 až 64 let je registrováno téměř 69 procent a asi 60 procent už alespoň jednu dávku očkování obdrželo. Stejně jako přes tři čtvrtiny starších 70 let.

Podle odborníků je pro navození kolektivní imunity potřeba, aby se nechalo očkovat alespoň 70 procent populace, tedy přibližně 7,5 milionu lidí. Za skoro pět měsíců od začátku vakcinace podali zdravotníci očkovací látku 3,5 milionu lidí, tedy zhruba třetině. Na první dávku nebo přidělení termínu očkování čeká asi 850 000 osob. (ČTK)