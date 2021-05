Rakousko chystá ochrannou vazbu pro vícekrát trestané teroristy

Rakouská vláda chce zavést takzvanou ochrannou vazbu pro lidi, kteří byli vícekrát odsouzeni za terorismus. Znamenalo by to pro ně dodatečný čas za mřížemi nad rámec trestu. Podle agentury DPA které jde o reakci na loňský teroristický útok ve Vídni.

Loni v listopadu sympatizant teroristické organizace Islámský stát (IS) v centru rakouského hlavního města zavraždil čtyři lidi a 23 dalších zranil. Policie ho při útoku zastřelila. Šlo o muže, který se v roce 2018 pokusil dostat do Sýrie, kde se chtěl připojit k IS. Kvůli tomu byl odsouzen za terorismus, v prosinci 2019 by ale byl podmínečně propuštěn s tím, že se zúčastní programu deradikalizace.

Nově by v Rakousku do ochranné vazby měli jít ti, kdo byli kvůli terorismu odsouzeni v minulosti na více než rok do vězení. Pokud jejich nový trest přesáhne rok a půl a hrozí, že se takový člověk bude dále dopouštět teroristických činů, může mu být nařízena až desetiletá ochranná vazba.

Pachatelům, kteří se v Rakousku opakovaně dopouštějí násilných a sexuálních trestných činů, může soud v zájmu ochrany společnosti pobyt za mřížemi prodloužit až po třetím odsouzení. Pravidla týkající se teroristů by tak byla přísnější, podotýká DPA. O návrhu bude jednat parlament.

Vyšetřovací komise, která se okolnostmi listopadového teroristického útoku zabývala, letos v únoru uvedla, že se před atentátem několika závažných chyb dopustily rakouské zpravodajské služby. Mezi jejich pochybeními a atentátem ale podle komise nelze hledat příčinnou souvislost. (ČTK)