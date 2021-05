Téměř dvě desítky osobností dnes dostaly vysoká vyznamenání ministerstva obrany. Oceněni byli váleční veteráni z druhé světové války i novodobých konfliktů nebo historik Petr Čornej. Vyznamenání jim dnes předal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Ministerstvo to uvedlo na svém webu www.army.cz.

Metnar udělil sedmi vojákům Kříž obrany státu, z toho šesti in memoriam. Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR, které je podle ministerstva udělováno pouze mimořádně, převzaly čtyři osobnosti, z toho tři posmrtně. Šest osobností bylo vyznamenáno Záslužným křížem ministra obrany ČR II. a III. stupně.

Metnar oceněným poděkoval za vše, co pro ČR, armádu nebo válečné veterány vykonali. Ocenil i historiky a další odborníky, kteří seznamují veřejnost s armádní historií nebo se starají o vojenská pietní místa. „I vaše role je důležitá, neboť žádná armáda se neobejde bez svých tradic a svých hrdinů,“ řekl ministr.

Mezi vyznamenanými byl například historik Petr Čornej, který se věnuje období pozdního středověku a především husitství. Vyznamenání dostal také plukovník ve výslužbě Mojmír Mrva, který se během 36 let působení v armádě zúčastnil osmi zahraničních misí. Pěti z nich velel a stál u zrodu českých polních nemocnic. V zahraničí poskytoval zdravotní péči v bývalé Jugoslávii, Kuvajtu, Iráku a Afghánistánu.

In memoriam byl oceněn například generálmajor Oskar Starkoč, člen protinacistického odboje, který byl po roce 1948 komunisty perzekvován, nebo letci RAF Karel Balík, Bohumil Horák a Tomáš Kruml. Z odbojářů vyznamenání dostali manželé Marie Pětrošová a František Příborský. Pětrošová byla členkou protinacistického odboje a převáděla československé vojáky do Polska. V roce 1939 byla uvězněna a podrobena krutým výslechům i přesto, že byla v jiném stavu. Zemřela v koncentračním táboře Ravensbrück. Příborský odešel krátce po okupaci 1939 do Polska a organizoval přechody československých vojáků přes hranice. Bojoval ve Francii a poté byl evakuován do Velké Británie. Jako příslušník Československé samostatné obrněné brigády byl těžce raněn u Dunkerku. (ČTK)