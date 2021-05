Česko by podle Babiše mohlo brzy umožnit očkování i dětem od 12 let. Mělo by také uznávat vakcíny naočkované v zahraničí, například v USA, řekl Babiš.

Dodal, že požádal šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby zkusila uspíšit letní dodávky preparátů zmíněných firem. Prohlásil rovněž, že by Česko mělo uznávat vakcíny naočkované v zahraničí.

Lídři unijních zemí dnes v rámci druhého dne mimořádného summitu hovořili také o dalším společném postupu proti pandemii. Podle Babiše byla řeč o tom, že by se mohlo rozjet očkování dětí brzy poté, co použití vakcíny schválí EMA. Premiér uvedl, že by v Česku mohla být pro ně k dispozici nedlouho poté, co se 1. června otevře registrace pro lidi ve věku od 16 do 29 let.

„Bylo by samozřejmě fajn, aby ti, kteří se chtějí očkovat – a doufejme, že jich bude co nejvíc – to stihli do 1. září,“ řekl k očkování dětí Babiš.

Šéfové států a vlád jednali i o možnostech uznávání vakcín naočkovaných v mimounijních zemí, například ve Spojených státech. Podle Babiše by v Česku měla skončit praxe, kdy například některým krajanům naočkovaným vakcínou schválenou EMA české úřady očkování neuznávají.

„To mi připadá absurdní,“ prohlásil Babiš k případům Čechů očkovaných v USA, kterým nebyla v rodné zemi vakcína uznána. Dodal, že o řešení problému bude jednat s ministerstvem zdravotnictví. (ČTK)