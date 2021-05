Přepis rozhovoru mezi pilotem Ryanairu a dispečerem na minském letišti

Běloruské ministerstvo dopravy zveřejnilo audiozáznam části rozhovoru pilota letadla společnosti Ryanair s dispečerem na minském letišti, kde byl letoun donucen přistát. Původně ale běloruská televize připsala výroky dispečera pilotovi, což zkreslilo obsah.

První kanál běloruské státní televize totiž zaměnil dispečera s pilotem. A přepis audiozáznamu tak budil dojem, že nouzového přistání se dožaduje posádka letounu, nikoliv že jde o doporučení řídící věže, která se odvolává na bezpečnostní služby letiště.

Přinášíme přepis zveřejněného audiozáznamu:

Dispečer: RYR 1TZ, pro vaši informaci, máme informaci od tajných služeb, že máte na palubě bombu, a může být aktivována nad Vilniusem.

Pilot: Rozumím.

Dispečer: Pro vaši bezpečnost vám radíme, abyste přistáli na UMMS (Mezinárodní letiště v Minsku, pozn. red.).

Pilot: Dobře… to je… chápu. Dejte nám nový kurz prosím.

Pilot: Bomba.. odkud přišla ta zpráva? Odkud vy máte tu informaci?

Dispečer: Pracovníci bezpečnostní služby letiště oznámili, že dostali dopis elektronickou poštou.

Pilot: Bezpečnostní služba letiště ve Vilniusu, nebo z Řecka?

Dispečer. Ten elektronický dopis byl zaslán na několik letišť.

Pilot: Rozumím.

Pilot: Stejně, to doporučení o přesměrování do Minska, odkud to je? Od koho to přišlo? Od společnosti? Pochází od vedení letiště, odkud jsme vyletěli nebo letiště příletu?

Dispečer: To je naše doporučení.

Dispečer: Informujte cestující na palubě o přítomnosti nebezpečných nákladů na palubě.

Pilot: Nebezpečné náklady nejsou. Na palubě je 133 lidí.

Kromě toho novináři BBC upozorňují na to, že blíže než minské letiště bylo v danou chvíli letiště ve Vilniusu, Brestu i Hrodnu. (BBC)

Incidentu se věnuje i včerejší podcast Studio N.