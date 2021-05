Indická firma Panacea Biotec zahájila výrobu ruské vakcíny proti nemoci covid-19. Počítá s produkcí kolem 100 miliónů dávek Sputniku V ročně. První vakcíny vyrobené v Indii budou odeslány na kontrolu do Gamalejova centra v Rusku. (NDTV)

RDIF, Panacea Biotec launch production of Sputnik V vaccine in India, say reports

Follow LIVE Updates on #COVID19 : https://t.co/fp119Um1sG pic.twitter.com/UuN2oU4fYc

— Firstpost (@firstpost) May 24, 2021