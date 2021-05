Lídři zemí EU vyzvali k přijetí dalších sankcí vůči Bělorusku

Lídři zemí Evropské unie vyzvali k přijetí dalších sankcí vůči Bělorusku. Chtějí také zastavit přelety aerolinek z EU běloruským vzdušným prostorem.

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy

— Barend Leyts (@BarendLeyts) May 24, 2021