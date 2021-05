Zadržený běloruský novinář se objevil na videu

Běloruský novinář Raman Pratasevič, který byl v neděli zadržen po nuceném přistání letadla v Minsku, se objevil na videu, kde se doznává k „organizaci nepokojů“.

Один из провластных телеграм-каналов опубликовал видео с Романом Протасевичем. Он говорит, что у него нет проблем со здоровьем, с ним обращаются корректно. Сейчас он дает признательные показания и сотрудничает со следствием. pic.twitter.com/5nDcwUC11w — TUT.BY (@tutby) May 24, 2021

Videozáznam se podle agentury TASS objevil na běloruském televizním kanále Belarus 1. „Pokračuji ve spolupráci s vyšetřováním a přiznávám se k organizaci masových nepokojů (po prezidentských volbách) v Minsku,“ říká na videu šestadvacetiletý blogger. Bezpečnostní složky ho zadržely poté, co běloruské úřady s pomocí stíhačky přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku. Ve vlasti opozičníkovi podle ruských médií hrozí 15 let vězení. (AFP, ČTK)