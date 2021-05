Ústečtí zastupitelé schválili vyhlášku regulující hazard na území města, zakazuje provozování automatů v hernách i v kasinech. Povolena zůstane pouze takzvaná živá hra, bingo a turnaje malého rozsahu v kasinech.

Město při přípravě vyhlášky vycházelo z toho, že uživateli herních automatů jsou z velké části lidé, kteří pobírají sociální dávky, a hraní ještě více prohlubuje jejich problémy. Pro bylo 24 zastupitelů, proti jeden a zdrželo se sedm zastupitelů. Vyhláška začne platit po dvou týdnech od zveřejnění na úřední desce. Město podle náměstka primátora Tomáše Vlacha (ANO) regulací přijde zhruba o 50 milionů korun.

Kvůli vyhlášce se konala i veřejná on-line debata, které se například účastnili zástupci iniciativy Občané proti hazardu, zástupci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti či zástupci sdružení Drug out club. Protinávrh dnes předložila na zasedání zastupitelů Pirátská strana, jež je součástí koaličního uskupení PRO! Ústí, už při debatě ji představil zastupitel Lukáš Blažej. Piráti chtěli, aby technické hry byly zachovány při splnění určitých podmínek, například by byly pouze na okrajích města a mimo bytové domy. Podle Blažeje vyhláška neřeší hráče, kteří půjdou do jiného města, kde hazard regulován není, nebo se budou své závislosti oddávat na internetu.

S tím, že se hráči přesouvají do on-line prostoru, souhlasí i Stanislav Brunclík z České komory loterijního průmyslu. „Nouzový stav jasně ukázal na výběru daní, že i když jsou kamenné provozy zavřené, hraje se úplně stejně, akorát on-line. Lidi prostě hrát budou a my si jen musíme rozmyslet, jestli není lepší kamenné prostředí se systémem adiktologických brzd, živým, vyškoleným personálem, osobní identifikací proti dokladu a s kamerovým systémem pro potenciální rizikové hráče. Takzvaným bojem proti kamennému hazardu jen dramaticky zvýhodňujeme on-line konkurenci, bereme lidem práci a rozpočty měst připravujeme o výnosy,“ řekl Brunclík ČTK. Názor, že město přijde o peníze, sdílí také opoziční zastupitel Jiří Madar (UFO). Dnes uvedl, že nepůjde o 50 milionů ročně, které budou v městské kase chybět, podle něj město ztratí o 30 milionů víc. (ČTK)