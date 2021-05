Antigenní testy pro školy opět dodá firma Targo Promotion Praha

Zakázku na dalších 4,7 milionu antigenních testů na covid-19 pro školy vyhrála opět firma Targo Promotion Praha. Znovu dodá testy od výrobce Sejoy z Číny, řekl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Cena za jeden kus bude 26,68 koruny bez DPH.

Dvě nižší nabídky byly z tendru kvůli nesplnění zadávacích podmínek vyloučeny. Správa v aktuální zakázce pro ministerstvo školství poptávala zbývající část antigenních testů do konce školního roku.

„Komise hodnotila celkem devět nabídek. Dvě nižší nabídky vyloučila pro nesplnění zadávacích podmínek. Vítězná firma teď musí do 31. května dodat do našich skladů dva miliony testů a dalších 2,7 milionu testů pak do 7. června,“ dodal Švagr.

Předchozí zakázku na dodání 5,6 milionu testů pro školy vyhrála firma Targo Promotion na začátku května s cenou 27,49 koruny za kus bez DPH. (ČTK)