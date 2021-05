Hokejový Boston postoupil do druhého kola play off NHL. V rozhodujícím pátém zápase série proti Washingtonu přispěl k vítězství Bostonu 3:1 gólem a asistencí také David Pastrňák.

Put this on repeat. 🍝 @pastrnak96's filthy dangle is tonight's @JagermeisterUSA Shot of the Game!#NHLBruins pic.twitter.com/EWcpE64zZs

— Boston Bruins (@NHLBruins) May 24, 2021