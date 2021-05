Lotyšská letecká společnost airBaltic se rozhodla nelétat nad Běloruskem. Podle lotyšského ministra dopravy Linkajtse jde o reakci na zatčení běloruského novináře Protasjeviče. Byl na palubě letadla, které Bělorusové donutili přistát v Minsku. (delfi)

For me pictures like this is the best airline commercial I’ve seen ever.

Fly @airBaltic, they do care about your safety. pic.twitter.com/lVL4raY1NG

