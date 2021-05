Restaurace by se mohly otevřít 14. června, řekl Babiš

Restaurace by se mohly otevřít 14. června. Je to součástí dlouhodobé strategie, kterou na návrh hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v pondělí projedná vládní rada pro zdravotní rizika a poté vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) to sdělil ve videu zveřejněném na sociálních sítích.

Návrh dále například předpokládá, že po návratu z dovolených by se měli lidé nechat otestovat na koronavirus.

Od konce května by navrhovaný plán povolil otevření amatérských sportovních soutěží, bez omezení by mohly být otevřené zoologické a botanické zahrady. S testováním by bylo možné jezdit na školy v přírodě.

Od 14. června by se pak podle Babiše mohly za jasných pravidel otevřít restaurace nebo šatny fitness center. Nyní lidé mohou navštěvovat jen restaurační zahrádky. Na koncerty a divadla by mohlo venku přijít 2000 diváků, uvnitř pak 1000 lidí. Od začátku července by se pak počet diváků koncertů nebo divadelních a filmových představení zvýšil na 5000 lidí venku a 2000 uvnitř. (ČTK)